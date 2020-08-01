وقال مدير ناحية مانكيشك، مشتاق عصمت، لشبكة رووداو الإعلامية إن طائرة تركية شنت في الساعة الثامنة من مساء اليوم ثلاث غارات على نهر شيفكي بقرية كربلي.

وأشار مدير الناحية إلى أنه لم يعرف بعد حجم الخسائر الناجمة عن القصف، بسبب تعذر الذهاب إلى القرية ومعاينة الأضرار.

وتتألف قرية كربلي من 8 منازل، وتقيم فيها حالياً عائلتان فقط، بينما تكتفي العوائل الأخرى بزيارة القرية في أيام العطل، علما بأن موعد القصف تزامن مع أول أيام عيد الأضحى.

وفي 15 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية جوية باسم "المخلب – النسر" زعمت أنها تستهدف من خلالها مواقع حزب العمال الكردستاني داخل أراضي إقليم كردستان العراق، وبعد يومين بدأت حملة برية باسم "المخلب – النمر" في منطقة حفتانين في دهوك، ولا تزال العمليات متواصلة حتى الآن.

وكانت طائرات حربية تركية، استهدفت عصر الأحد الماضي (26 يوليو 2020) سيارتين في ناحية بامرني التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك، وأدت العملية إلى مقتل مدنيين اثنين.

وطالبت الحكومة العراقية مراراً تركيا بإيقاف عملياتها فوراً معتبرةً إياها "انتهاكاً للسيادة"، كما استدعت السفير التركي وسلمته مذكرتي احتجاج، لكن تلك الدعوات كانت تقابل بالرفض الصريح من قبل أنقرة التي تقول إنها "تدافع عن نفسها" من هجمات حزب العمال.