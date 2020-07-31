وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مواطني البلدين (مصر والكويت) "اشتركوا في نضالات مشتركة، امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامنا مع بعضهما البعض".

وشددت على أن العلاقات بين البلدين "تتمتع باهتمام الجانبين، وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب، بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين".

وقالت الخارجية المصرية، إنها "تابعت بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخرا، بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين".

واعتبرت أن "جهات مغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين، تقف وراء هذه الإساءات".

وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة على اعتزاز الجانبين بالجالية المصرية بالكويت والجالية الكويتية في مصر، وبأن أبناء الجاليتين يتمتعان بكل احترام وتقدير، وبما يحفظ حقوقهم وكرامتهم؛ كما أن لهم دورا إيجابيا في تنمية المجتمعات التي يعيشون فيها، وهم يساهمون في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين".