ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم قيادة قوات أمن الحج، بأن هذا يأتي في إطار "الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد".

وأشارت إلى أن عمليات الضبط جاءت ضمن "ما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ".

وذكرت الوكالة أن ذلك يأتي أيضا في إطار "ما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة، خلو المشاعر المقدسة من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 1686 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، مقابل 4460 حالة تعافي.

وأوضحت أن المشاعر المقدسة لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا.

وتشهد المملكة السعودية هذا العام حجا استثنائيا، بالتزامن مع جائحة كورونا، حيث وفرت إمكانيات ضخمة لضمان نجاح العملية في أحسن الظروف الصحية.