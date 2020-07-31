ونشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، بيانا على صفحته في موقع فيسبوك، قال فيه إن السيسي "هنأ المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام، الذي واكب ظروفا استتثنائية بسبب جائحة فيروس كورونا".

واعتبر السيسي أن الأمر "عكس مدى قدرة المملكة وخبرتها الواسعة وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة، بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية".

كما أشار إلى أنها عملت على "تمكين المسلمين بأداء مناسك فريضة الحج، بعد تطبيق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم".