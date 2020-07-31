ويعد طواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج الأربعة، وهي: الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وصول الحجاج إلى مشعر منى اكتمل بعد تأديتهم طواف الإفاضة، الذي جاء بعد رمي جمرة العقبة الكبير اليوم، والوقوف على صعيد عرفات الخميس.

وأشارت إلى أن جميع المناسك تمت وسط أجواء روحانية مفعمة بالسكنية والخشوع، ووفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية، بسبب وباء كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، توافد مئات الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر منى لرمي جمرة العقبة، وذلك بعد يوم من الوقوف بعرفة، الذي يعتبر ركن الحج الأكبر.

وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى التي يجب أن يرميها الحاج بملابس الإحرام، يقوم بذبح أضحيته، ومن ثم القيام بـ"التحلل الأصغر"، إذ يصبح بإمكانه خلع ملابس الإحرام، وحلق شعره.

ويستمر رمي جمرة العقبة من طلوع شمس اليوم الأول من عيد الأضحى، العاشر من ذي الحجة، إلى ساعة الزوال، عملا بسنة النبي محمد.

ويبقى الحجاج في مشعر منى خلال أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، ويكملون رمي الجمرات الثلاث، يبدؤون بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى، كل منها بسبع حصيات.

ومن جهة أخرى، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ومثيرة للأتربة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة ليلا.