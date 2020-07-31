وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 401 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي تم تسجيله في مصر، حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة، من ضمنهم 38236 حالات تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة.