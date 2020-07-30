وأخذ الحجاج أماكنهم مع الالتزام بالتباعد المكاني في المسجد الذي تبلغ مساحته 110 آلاف متر مربع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وألقى عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، خطبة عرفة، قبل الصلاة.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام، الخميس، بالتوافد على صعيد عرفة، لأداء الركن الأعظم من الحج، بعد قضائهم يوم التروية وميبتهم في مشعر مِنى شرقي مكة المكرمة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اكتمال الاستعدادات لاستقبال الحجاج على صعيد‫ عرفة وأداء شعائر ‫الحج، وسط إجراءات صحية مشددة تضمن تحقيق التباعد بين الحجاج في مختلف المواقع التي يتواجدون فيها لأداء مناسك الحج.

وجرت عمليات نقل الحجاجِ إلى ‫المشاعر المقدسة باستخدام الحافلات، وفق تنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الداخلية السعودية أن الجهات الأمنية تفرض طوقا أمنيا محكما حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، التي تقضي بمنع الدخول اليها أو التواجد فيها بدون تصريح من الجهات المختصة وحتى نهاية موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.