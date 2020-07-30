وأوضحت الوزارة أنه تم صرف 38,328 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية للحالات التي تخضع للعزل المنزلي، من ضمنها 36,576 حقيبة للكبار، و1761 للأطفال.

كما وصل إجمالي عدد الحقائب الطبية المصروفة للمخالطين للمرضى حوالى 181,646 حقيبة، منها 137,050 حقيبة للكبار، و 44,596 حقيبة للأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم صرف حقائب الأدوية والمستلزمات الوقائية للحالات البسيطة إكلينيكيًا من مصابي فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون للعزل المنزلي، وكذلك المخالطين للحالات الإيجابية، طبقاً لبروتوكولات العلاج المحدثة وحسب الحالة الصحية للمرضى، وذلك بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى.

كما يتم صرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين والحالات الإيجابية الذين يخضعون للعزل المنزلي عن طريق 284 فريقاً طبياً موزعين على المستشفيات والوحدات الصحية، وسيارات القوافل العلاجية.

وتشمل حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية التي يتم تسليمها للمريض أدوية البروتوكول العلاجي سواء للكبار أو للأطفال، بالإضافة إلى ثيرموميتر زئبقي لقياس درجة الحرارة، ومعقم لليدين، وكمامات طبية، إضافة إلى بطاقة متابعة الحالة الصحية.

وأكدت الوزارة أن المرضى والمخالطين يخضعون للمتابعة المنزلية من خلال فرق الطب الوقائي، مشيرة إلى أنه في حالة تطور الأعراض المرضية للشخص الخاضع للعزل المنزلي يتم توجهه على الفور إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة حسب حالته.