وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الأربعاء، خروج 1066 متعافيا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 37025 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 93356 حالة من ضمنهم 37025 حالات تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

وفي السياق، أعلنت الحكومة المصرية استمرار غلق الشواطئ والحدائق العامة خلال أيام عيد الأضحى.

يذكر أن الحكومة مددت، الأربعاء الماضي، ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح لها بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة اعتبارا من 26 يوليو.