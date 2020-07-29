كما بحث وزير الخارجية الإماراتي مع نظيره المصري عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأوضاع في ليبيا و سبل دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية.

و تناول الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الشقيقين في مواجهة تداعياته.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم دولة الإمارات للجهود الكبيرة و الخيرة التي تبذلها مصر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.

كما أكد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات ومصر، وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين، والحرص المستمر على تطويرها و تنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يعود بالخير على شعبيهما.