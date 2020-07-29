ووصل ضيوف الرحمن إلى مقر السكن المخصص لهم في مشعر منى وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، مما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.

ورافق توافد مواكب ضيوف بيت الله الحرام إلى مشعر منى رجال الأمن بمختلف قطاعاتهم، الذين تابعوا حركة الحجيج لضمان أمنهم وسلامتهم، وسط إجراءات صحية وتدابير وقائية وخدمات متكاملة وفرتها الحكومة السعودية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدّوا صباح يوم الأربعاء طواف القدوم وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة وبإشراف مباشر من الطواقم الصحية والإسعافية.

وقامت وزارة الصحة بتنفيذ "البروتوكولات الوقائية وتخصيص" قائد صحي" مؤهل لكل 50 حاجاً للتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات ‏الصحية والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الحجاج والإشراف على تنقلاتهم ومرافقتهم في أثناء أداء نسك حجهم.

كما تم تقديم الرسائل التوعوية والإرشادات الصحية اللازمة للحجاج، والقيام بالفرز البصري، وتعبئة نموذج متابعة الاشتراطات الاحترازية داخل حافلة الحجاج، ومراقبة التزام الحجاج بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والإبلاغ عن أي حالة اشتباه.

ودعت الوزارة ضيوف الرحمن والمشاركين في الحج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد اجتماعي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.