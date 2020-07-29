وأشار تقرير وزارة الصحة السعودية إلى أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة بالفيروس في المشاعر المقدسة يوم الأربعاء، حيث بدأ حجاج بيت الله الحرام "يوم التروية" الأربعاء.

وفي سياق متصل أعلنت الصحة عن تسجيل 1759 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 272590 حالة.

ومن بين الحالات 41205 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2063 حالة حرجة، كما تم تسجيل 2945 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 228569 حالة.

تشهد المملكة السعودية هذا العام حجا استثنائيا، يتوافد فيه عدد محدود من ضيوف الرحمن من مختلف مناطق المملكة على مكة المكرمة، بعد أن أنهت السلطات استعداداتها لاستقبالهم.

وطبقت السلطات السعودية هذا العام، آليات صحية مشددة وإجراءات صارمة، تواكب الحجاج منذ وصولهم، يحركها هاجس رئيسي هو ربح رهان تنظيم موسم حج خال من فيروس كورونا المستجد.