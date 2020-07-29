وستتولى الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد موعد إجراء الانتخابات النيابية والإشراف أيضا على العملية الانتخابية بأكملها، حيث من المقرر أن يعقد في وقت لاحق الأربعاء مجلس مفوضية الهيئة اجتماعا لتحديد موعد الانتخابات.

وأكد رئيس مجلس المفوضية، أحمد الكلالدة، أن الهيئة اتخذت كافة الاحتياطات والإجراءات الوقائية التي تضمن الحفاظ على سلامة المواطنين، موضحا ان المسألة الزمنية للانتخابات مضبوطة بموجب القانون والدستور.

وأشار الكلالدة إلى استعدادات الهيئة لإجراء الانتخابات ضمن الشروط الصحية اللازمة لها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد التي يتعرض لها العالم.

وسيتم تحويل المواد الخاصة بلجان الانتخاب والاقتراع والفرز لتكون عن بعد، وسيتم تحويل كافة المواد التوعوية إلى إلكترونية.

ونوهت الهيئة إلى أن الانتخابات ستجرى بنفس قانون الانتخاب الذي كان معمولا به في الانتخابات النيابية لسنة 2016 وهو القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.

وكانت انتخابات المجلس الثامن عشر في الأردن قد أجريت بتاريخ 20 سبتمبر 2016، وبدأ مجلس النواب مدته الدستورية في 28 من ذات الشهر، وقد شارف على نهايته، حيث سينهي مدته الدستورية في 27 سبتمبر من هذا العام.

يذكر أن الدستور الأردني ينص على أن "مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية، وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن سنتين".