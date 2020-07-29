وكان الأمير فيصل بن فرحان، عقد مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد خلالها الوزير السعودي، أنّ حل المسألة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا في إطارٍ ليبي- ليبي، وبدون أي تدخلات أجنبية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: "ناقشنا الأوضاع الإقليمية ووجدنا تطابقا في وجهات النظر بين المملكة والجزائر حولها، لاسيما التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن، والتي تتصدرها الأزمة الليبية التي تباحثنا حولها بشكل مكثف".

وأكد أن هناك توافقا بين البلدين بشأن الملف الليبي، وأنه "لا بد أن يكون الحل ليبيا-ليبيا، يفضي إلى تسوية سلمية تنهي الصراع وتحمي ليبيا من الإرهاب ومن التدخلات الخارجية"، مشددا على أهمية ومحورية دور دول الجوار الليبي للوصول إلى هذا الحل.

من جانبه، أكد سعيد حرص تونس على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، مبدياً استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد تسوية سياسية، تضع حداً للأزمة التي أثرت على دول الجوار وخصوصاً تونس.

وكان وزير الخارجية السعودي، أكد خلال زيارته للجزائر وجود توافق مع الجزائر على التوصل لتسوية سلمية ليبية ـ ليبية، تنهي الصراع في البلاد وتحميها من الإرهاب والتدخلات الخارجية.

والتقى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مع وزير الخارجية السعودي، وبحث معه تطورات الملف الليبي والجهود الجزائرية لحل الأزمة.

وكان وزير الخارجية السعودي قد عقد في وقت سابق محادثات نظيره الجزائري، صبري بوقادوم، بشان سبل توحيد الجهود والمبادرات العربية للتوصل لحل سلمي في ليبيا.

توافق مصر سعودي

وفي وقت سابق، أكد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والسعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة إبقاء ليبيا "بعيدة عن التدخلات الخارجية"، و"التصدي للدول الإقليمية التي تحاول بسط نفوذها على حساب النطاق العربي".

وقال شكري إنه بحث مع الأمير فيصل بن فرحان "طرق التصدي للدول الإقليمية التي تحاول بسط نفوذها على حساب النطاق العربي"، مشددا على أن مصر "لا تسعى للتصعيد في ليبيا وتعمل على إيجاد حل سياسي".

وأضاف: "نعمل على تكثيف التعاون الثنائي في مختلف أجهزة الدولتين، والتنسيق الوثيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات والقضايا في الساحة العربية، لاستعادة الاستقرار والأمن، والتصدي لمحاولات الدول الإقليمية لتوسيع رقعة نفوذها وتأثيرها السلبي على الساحة العربية".

وتابع: "مسؤولون عن الأمن والاستقرار بالمحيط العربي من خلال العمل المشترك. لا نرغب أن نرى مقدراتنا يتم تبديدها من خلال أطماع دول خارج النطاق العربي".

وجدد وزير الخارجية المصري التأكيد على أن موقف مصر هو "موقف يسعى لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، في إطار وقف إطلاق النار".