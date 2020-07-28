وعقد وزير الخارجية السعودي، الذي يزور الجزائر، جلسة مباحثات الثلاثاء، مع وزير الشؤون الخارجية الجزائرية صبري بوقدوم.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وحضر المباحثات مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي الصالح، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان، وسفير السعودية لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني.

وكان وزير الخارجية والوفد المرافق له، قد وصل مساء الاثنين إلى الجزائر في زيارة رسمية.