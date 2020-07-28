وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وتسجيل 46 حالة وفاة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها و4652 حالة وفاة.

كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في بيان، الأربعاء الماضي، تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل مع السماح لها بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50 بالمئة اعتبارا من 26 يوليو.