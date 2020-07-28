وأفاد مراسلنا في العراق بأن صواريخ غير معروفة المصدر استهدفت القاعدة، التي تضم قوات عراقية وأميركية، مشيرا إلى أن الانفجارات وقعت داخل مستودع أسلحة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني أن "انفجارين وقعا داخل قاعدة سبايكر، وجاري إخماد النيران المشتعلة بعد قوع حريق كبير من جراء ذلك".

وفي وقت سابق، أفاد بيان عسكري باستهداف 3 صواريخ لقاعدة التاجي العسكرية، التي تستضيف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.

وذكرت بيان للجيش العراقي أن "معسكر التاجي تعرض لهجوم بـ3 صواريخ كاتيوشا انطلقت مِن منطقة سبع البور".

وأضاف أن هذه الصواريخ "سقطت على مواقع للقوات العسكرية العراقية، حيث سقط الصاروخ الأول على السرب الخامس عشر لطيران الجيش وسبب أضرار كبيرة بإحدى الطائرات العسكرية".

وبحسب البيان، سقط الصاروخ الثاني على معمل المدافع والأسلحة مخلفا أضرار مادية، فيما سقط الصاروخ الثالث على السرب الثاني مِن طيران الجيش لكنه لم ينفجر.

وذكر البيان أن القوات الأمنية العراقية ستواصل السعي لملاحقة الضالعين بهذه الهجمات، وتقديمهم إلى العدالة "لضمان تحقيق السيادة العراقية الناجزة، والقدرة القتالية المستقلة عسكريا على مجابهة الأخطار والتهديدات التي يواجهها وطننا".