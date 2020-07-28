وذكر مراسل "سكاي نيوز عربية"، أن محتجين قطعوا الطرق بالإطارات المشتعلة، في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق الاثنين، قال فيها إن حكومته فتحت تحقيقا في مقتل متظاهرين اثنين في بغداد، أثناء احتجاجات على تردي الكهرباء، معتبرا أن "لا حل سحريا لها".

وأضاف: "تظاهرات الشباب يوم أمس حق مشروع، وليس لدى القوات الأمنية الإذن بإطلاق ولو رصاصة واحدة باتجاه أخوتنا المتظاهرين".

وتابع: "فتحنا التحقيق في كل ملابسات ما حدث أمس في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق أمامي خلال 72 ساعة".

وكانت بغداد من بين عدة مدن شهدت احتجاجات غاضبة، سقط فيها قتيلان وعدد من الجرحى، على إثر أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تعاني منها محافظات العراق.

وتصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي في بعض المحافظات إلى 16 ساعة يوميا، كما هو الحال في محافظة النجف.