ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الكويت، فإن مجلس الوزراء عقد بعد ظهور اليوم اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وخلاله، طمأن رئيس مجلس الوزراء الحكومة على استقرار صحة الأمير، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة "سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل".

ويوم أمس الأحد، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي إن ما يصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد "مطمئن جدا".

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت الخميس أن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح الاثنين "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

والسبت، صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.