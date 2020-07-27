وكتب المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، على صحفته الرسمية بموقع "فيسبوك" إن الأمر يأتي "في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الإستراتيجية برا وبحرا وجوا بالتعاون بين كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة".

واستمع الفريق فريد إلى الإجراءات المتخذة لرفع درجات الاستعداد القتالي، كذلك عرض قرارات القادة على كافة المستويات، وتنظيم التعاون بين كافة عناصر تشكيل العملية الإستراتيجية للقوات البرية والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، بما يضمن تنفيذ كافة العناصر للمهام بكل دقة وفى التوقيتات المحددة.

كما ناقش رئيس الأركان المصري مع عدد من القادة والضباط أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية مجابهة التغيرات الحادة والسريعة أثناء سير أعمال القتال.

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على العناصر المصطفة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات.



