وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر اليوم، وقع انفجاران متتاليان في منطقة السيدية قرب سريع حلة - بغداد، تحديدا في قاعدة الصقر".

وتابع "الانفجارات التي حصلت ناجمة عن انفجار مستودع ذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن".

ولم يكشف البيان عن معلومات أكثر بخصوص الانفجارين، مكتفيا بالقول "سنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

ويتواجد داخل معسكر الصقر قوات من الشرطة الاتحادية ، لكنها تضم أيضا عناصر من الحشد الشعبي.