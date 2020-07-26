وتحتوي حقيبة الحاج على جميع أدوات العناية الشخصية، وعدد من الإحرامات والكمامات، وحقيبة يد لحفظ الوثائق، وكتيب عن مناسك الحج، وحصى الجمرات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد.

يشار إلى أن البريد السعودي يشارك في حج هذا العام بفاعلية، ضمن الصفوف الأولى عبر جميع مكاتبه الموجودة في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج، بالإضافة إلى خدمة ما يقرب من 250 جهة حكومية على مدار الساعة عبر خمسة فروع.

وسخرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة، عبر منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات.

وتضمن ذلك تجهيز المساجد ومرافقها والمواقيت، وتكثيف البرامج التوعوية للتعريف بتعاليم الحج ونشرها عبر منصاتها المتعددة لتشمل المحاضرات والدروس والكلمات الوعظية التي يلقيها العلماء والمشايخ والدعاة وتوزيع النشرات والكتيبات الإرشادية.

وعملت الوزارة في ظل الخطة الاستثنائية للحج هذا العام، على برامج متعددة للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج من انتشار فيروس كورونا، حيث كلّفت عددًا من الدعاة لمرافقة الحجاج طوال فترة الحج بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

وقامت الوزارة بتركيب 6 شاشات في مسجد نمرة، و5 شاشات في مسجد المشعر الحرام لبث المحتوى التوعوي والإرشادي بعدة لغات عالمية.