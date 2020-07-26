وأكدت وزارة الداخلية العراقية في بيانها، أنه "تم تعيين اللواء علي هلال الشمري قائدا لشرطة محافظة بابل بدلا من اللواء علي الزغيبي، وذلك استجابة لطلب المتظاهرين".

وتشهد محافظة بابل، إلى جانب محافظات عراقية أخرى منها ذي قار والنجف، وقفات احتجاجية أمام دوائر الكهرباء، احتجاجا على تردي خدمات الطاقة في المحافظات الثلاثة.

وذكرت وسائل إعلام محلية عراقية أن العشرات من أهالي منطقة النيل بمحافظة بابل تظاهروا أمام دائرة الكهرباء، بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في مناطق المحافظة.

وأضافت أن العشرات من المحتجين، قطعوا طريق النيل الدولي بالمحافظة، للضغط على وزارة الكهرباء لتحسين خدمتها، بينما تجددت الاحتجاجات في ذي قار، بعد تراجع ساعات التزود بالكهرباء.

وتعيش العديد من محافظات العراق، احتجاجات مستمرة بسبب تردي خدمات الكهرباء بشكل كبير مع تزايد درجات الحرارة في فصل الصيف، فيما تستمر المطالبات بضرورة إيجاد حلول للمشكلة المتفاقمة منذ سنوات.