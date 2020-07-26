جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، السبت.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات ملف سد النهضة، في إطار ما تم مناقشته خلال القمة الإفريقية المصغرة الأخيرة، وآخر مستجدات القضية الليبية.

وأضاف راضي أن رامافوزا أعرب من جانبه عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة، وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي، حيث تبادل الرئيسان الرؤي بشأن كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في إطار مسار برلين، ومبادرة إعلان القاهرة، سعياً لتقويض مخاطر الإرهاب والميليشيات المسلحة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.