وعدد المتعافين يعد رقما قياسيا في مصر التي ظهر فيها الفيروس قبل نحو 5 أشهر تقريبا.

وتسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 40 حالة جديدة.

وكانت مصر سجلت 659 إصابة، أمس الجمعة، فيما توفي 38 شخصا من جراء الفيروس.

وذكر بيان وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.