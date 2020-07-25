وأضاف أن هناك دعما كبيرا من القيادة الرشيدة في موسم حج 1441هـ، مشيرا إلى أن عملية الاختيار تمت بشفافية تامة، مع مراعاة دقيقة للمحددات الصحية وأهمها حصول الحاج على شهادة "بي سي آس" صحية معتمدة تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال وزير الحج والعمرة: "لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج"، مشيرا إلى أن الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن، والكوادر العاملة في خدمة الحجيج.

وأوضح أن تنظيم الحج يسير وفق خطة استراتيجية تنفيذية وبروتوكولات صحية مُشددة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفاد بأن الحكومة السعودية اتخذت قراراها بشأن تنظيم حج 1441هـ، تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس، وهو ما حظي بتأييد عربي وإسلامي ودولي واسع على الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال موسم "الحج الاستثنائي".

وفي سياق متصل، أشار وزير الحج والعمرة، إلى أن السعودية أبلغت منذ بدء جائحة كورونا، مارس الماضي، جميع الدول المعنية بالتريث في ترتيب أعمالها المرتبطة بحج بيت الله الحرام، وبناء عليه دُرست الآلية المناسبة لتأدية الفريضة، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والعاملين في خدمة الحجيج من الإصابة بعدوى الفيروس.