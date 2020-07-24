وأوضحت الشركة أنه تمت برمجة ست رحلات بين 23 و26 من يوليو الجاري لفائدة عالقين يحملون بطاقة الإقامة في الاتحاد الأرووبي (شنغن) ووجدوا أنفسهم عالقين في الجزائر.

وتشمل الوجهات كلا من إيطاليا وبلجيكا وألمانيا ومصر وسلطنة عمان وقطر، بحسب ما كشفه المتحدث باسم الشركة، أمين أندلسي.

وأوضح أنه على كافة الركاب أن يستجيبوا لشروط الدخول المفروضة من قبل الدول التي يقصدونها من خلال التحقق عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الحكومية، بحسب موقع "TSA" الجزائري.

وأشار المتحدث إلى أن هذه الرحلات تندرج في إطار إعادة العالقين من الخارج، وحين ستصل إلى الوجهات، ستقوم بإعادة الجزائريين الذين ظلوا عالقين في تلك البلدان.

وأعادت الجزائر أكثر من 1100 شخص كانوا عالقين في فرنسا والسعودية، منذ الاثنين الماضي.

وما تزال الحدود الجوية للجزائر مغلقة منذ 19 من مارس الماضي، في إطار جهود الوقاية في من فيروس كورونا المستجد.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر إلى 25 ألفا و484، توفي منهم 1124، بينما تعافى 17 ألفا 396.