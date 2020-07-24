ووفق مسؤول أمني عراقي، لم يكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بإعطاء بيانات صحفية، فإنه تم تحرير هيلا ميفيس، في الساعة 6:25 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد عملية خارج العاصمة بغداد، داهمت فيها قوات أمن موقعا بناء على معلومات حصلت عليها بخصوص مكانها.

من جانبه، نشر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول على تويتر، تغريدة قال فيها "القوات الأمنية تحرر الناشطة الألمانية هيلا ميفيس"، بدون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

وأبلغ أصدقاء ونشطاء عن اختفاء ميفيس يوم الثلاثاء، وقال مسؤولون أمنيون إنها اختطفت خارج مركز بغداد للفنون حيث كانت تعمل، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، ولم يذكر المسؤولون الجهة التي تقف وراء الحادثة.

وتعد ميفيس من الشخصيات المعروفة في المشهد الفني العراقي، وهي مؤيدة للاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة، وقد أثار اختطافها حالة من القلق بين النشطاء العراقيين والأجانب الآخرين الذين يعيشون في البلاد.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قد قال خلال زيارة لأثينا يوم الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الألمانية شكلت فرقة عمل للتعامل مع اختفاء ميفيس.