ووفق بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فإنه "في إطار الاستعداد للاحتفال بـعيد الاضحى المبارك، وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية آلية تأطير صحي وبيطري خلال فترة العيد على مستوى نقاط البيع المرخصة".

وبحسب البيان، تتعلق هذه الآلية بهياكل الذبح المعتمدة التي ستكون مفتوحة على مستوى الجزائر يوم العيد.

وتم تجنيد أكثر من ألفي بيطري من القطاعين العام والخاص، للإشراف على عمليات ذبح الأضاحي، والمحافظة على الصحة العامة البيطرية، وفق البيان.

وتابع البيان: "سيقوم البياطرة بمرافقة المربين والموالين على مستوى نقاط البيع وتوجيه المواطنين خلال عملية الذبح"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

وسيحرص البياطرة على تطبيق التدابير الوقائية المقررة في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19، حيث سيوفرون الكمامات للمواطنين الذين لا يرتدونها.