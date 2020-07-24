وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة، التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها و4480 حالة وفاة.

كانت الحكومة المصرية قد فرضت في منتصف مارس إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار الفيروس بما في ذلك حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح، ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.