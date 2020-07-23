وتناول الاتصال الهاتفي التباحث في الملفات الإقليمية، في مقدمتها تطورات القضية الليبية.

واستعرض السيسي ثوابت ومحددات الموقف المصري تجاه الأزمة في ليبيا، لا سيما فيما يتعلق برفض التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية علي نحو يؤثر علي استقرار المنطقة بالكامل.

وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، فقد أشاد رئيس الوزراء اليوناني بالجهود المصرية المخلصة لتسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية.

وأكد أهمية العمل على العودة إلى المسار السياسي كحل أصيل للأزمة الليبية، وذلك بما يتسق مع القرارات الأممية ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين، مع رفض أى تدخل خارجي في هذا الخصوص.

وتطرق الاتصال إلى تعزيز مسيرة التعاون التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان.

وتوافق الزعيمان على اتساق المصالح المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، وأن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات في هذا الإطار، وهو ما من شأنه أن يفتح آفاق التعاون بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز.