وقالت "كونا" إن مجلس الوزراء قرر تعديل مواعيد الحظر الجزئي، ليبدأ من الساعة التاسعة مساء وينتهي الساعة الثالثة فجرا.

وقبل هذا القرار، كان الحظر.

وكانت الكويت أعلنت حظرا كليا ثم قلصته تدريجيا حتى أصبح بين السادسة مساء حتى السادسة صباحا، وذلك ضمن إجراءات عدة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق ذاته، قالت "كونا" إن مجلس الوزراء الكويتي قرر إلغاء عزل منطقة الفروانية اعتبارا من الساعدة الخامسة فجر الأحد المقبل.

وأوضحت نقلا عن المجلس أن القرارات تأتي في إطار الانتقال إلى المرحلة الثالثة من مراحلة العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

وسجلت الكويت، الخميس، 687 إصابة و4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع الإجمالي عدد الحالات إلى 61 ألفا و 872 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 421.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية أن عدد حالات التشافي ارتفع إلى 52247 بعد تسجيل 727 حالة تعاف جديدة.