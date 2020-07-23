وقالت نقابة رجال الأعمال في بيان، الخميس، إن "والي طنجة أعلن في اجتماع مع الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة، أن السفر خارجها ممنوع تماما خلال عطلة عيد الأضحى".

وأضافت أنه طلب من الشركات العاملة بالمدينة عدم منح أي رخص استثنائية تسمح لعمالها بالسفر خلال فترة العيد.

وكانت السلطات أعلنت منتصف يوليو إعادة فرض حجر صحي على طنجة، ثاني قطب اقتصادي بالبلاد، عقب ظهور بؤر وبائية، لكن الإغلاق اقتصر لاحقا على بعض أحيائها، مع استئناف رحلات القطارات منها وإليها.

وتضم جهة طنجة أكبر عدد من الحالات النشطة للمصابين بمرض "كوفيد 19"، والذي أصاب حتى الآن قرابة 18 ألف شخص في المغرب، توفي 285 منهم.

ورفعت السلطات ابتداء من الاثنين الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي بين المدن من 50 إلى 75 بالمئة، بموجب المرحلة الثالثة لتخفيف الإغلاق الصحي.

لكن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني دعا في نفس الوقت إلى "الحد من التنقل غير الضروري خلال مناسبة عيد الأضحى للتقليل من الازدحام الذي من شأنه أن يتسبب في انتقال العدوى".

وتشهد عطلة العيد، المرتقب في المغرب في 31 يوليو، عادة حركة مكثفة للمسافرين والتجمعات العائلية.

وبدأ تخفيف الحجر الصحي، الذي فرض في 20 مارس، مطلع يونيو. بينما يستمر حال الطوارئ الصحية حتى 10 أغسطس، مع إلزامية وضع الكمامات الواقية تحت طائلة عقوبات.

وحذرت السلطات في الفترة الأخيرة من التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية، خصوصا في الفضاءات المهنية، مؤكدة على إعادة إغلاق أية منطقة أو حي أو وحدة إنتاجية لا تحترم الإجراءات الوقائية.