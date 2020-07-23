أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عملية جراحية لاستئصال المرارة تكللت بالنجاح، حسبما ذكر بيان صادر عن الديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الخميس.
وقال الديوان: "أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح".
وأضاف أن الملك سلمان "سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".
ودخل العاهل السعودي قبل أيام مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء بعض الفحوصات من جراء التهاب في المرارة.