وقال الديوان: "أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح".

وأضاف أن الملك سلمان "سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

ودخل العاهل السعودي قبل أيام مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لإجراء بعض الفحوصات من جراء التهاب في المرارة.