وأكد حمدوك على ضرورة التوصل إلى اتفاقية "شاملة وملزمة" حول ملء وتشغيل سد النهضة، "لتمهد الطريق أمام التعاون المستقبلي في منطقة النيل الشرقي".

وأشاد حمدوك بـ"الدور الحيوي" لرئيس جنوب إفريقيا، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، سيريل رامافوسا، لقيادته للمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، مؤكدا تمسك بلاده بمبدأ "الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية".

ودعا رئيس الوزراء السوداني الأطراف المشاركة في المفاوضات "إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، من شأنها أن تؤثر سلبا على المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي".

وجدد حمدوك التأكيد على "موقف السودان الثابت في مواصلة التفاوض بنية حسنة وإرادة سياسية قوية، للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، "يكون مقبولا لجميع الأطراف".

و اعتبر أن مثل هذا الاتفاق "سيفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق" بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا.