وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 667 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 41 حالة جديدة.

وسجلت مصر، الثلاثاء، 47 حالة وفاة، بالإضافة إلى 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 89745 حالة من ضمنهم 30075 حالة تم شفاؤها، و4440 حالة وفاة.

وأعلنت مصر، الأربعاء، إجراءات جديدة بشأن مواجهة الفيروس، من بينها تخفيف المزيد من القيود من خلال عدد من الإجراءات والقرارات، سيتم العمل بها بداية من 26 يوليو.