وقال وزیر شؤون الدیوان الأمیري، الشیخ علي جراح الصباح، إن الأمیر الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سیغادر البلاد، فجر الخمیس، متجھا إلى الولایات المتحدة، "بناء على مشورة الفریق الطبي المعالج له، لاستكمال العلاج بعد إجراء العملیة الجراحیة الناجحة"، وفق ما ذكرت "كونا".

وكان الشيخ علي جراح الصباح، قد قال، الاثنين، إن أمير البلاد أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم (الاثنين)، "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

والسبت، صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.