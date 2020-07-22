ويتناول الفيلم ممارسات الحوثي في السجون، بما في ذلك صنوف التعذيب بحق المدنيين اليمنيين الذين جاهروا برفضهم لسيطرة الميليشيات على مقدرات اليمن، استنادا إلى شهادات معتقلين سابقين عانوا هذه التجربة المأساوية.

انتهاكات الحوثيين لم تقتصر على فئة بعينها داخل المجتمع اليمني، لكنها طالت الجميع تقريبا، فحتى النساء لم يسلمن من بطش الميليشيات في أكثر من منطقة يمنية، وهذا ما يسلط عليه الفيلم الضوء.

ومن جهة أخرى، يستعرض الفيلم كيف وثقت بعض منظمات حقوق الإنسان انتهاكات الحوثيين بحق اليمنيين، كما يطرح تساؤلات بشأن صمت المجتمع الدولي تجاه ممارسات الميليشيات، ليس فقط في مجال حقوق الإنسان بل في كل ما يتعلق بانقلابهم على السلطة الشرعية في اليمن.