وتظهر اللقطات الجوية تجمع كميات ضخمة من المياه وراء السد، الذي لا يزال قيد الإنشاء، لكن المياه تدفقت بغزارة عبر قنوات السد.

وقدر مسؤول سوداني بأن المرحلة الأولى شملت تجميع 4.9 مليار متر مكعب من المياه، علما بأن أديس أبابا تسعى لملء الخزان على ثلاث مراحل.

ومن المقرر أن تنتهي إثيوبيا من تشييد السد في عام 2022.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن مساء الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من السد، وذلك بسبب موسم الأمطار وحالة الجريان السطحي في النهر.

وقال إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لبلورة اتفاق قانوني وملزم، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.