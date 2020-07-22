وشدد سعيّد أنه لن يكون في تونس "عملاء يتآمرون مع الخارج ويهيئون الظروف للخروج عن الشرعية".

وأضاف أن "من يتأمر على تونس ليس له مكان فيها"، على ما أوردت وكالة الأنباء التونسية.

وأوضح بأن الدولة لن تتوانى عن تطبيق القانون على كل من يخالفه دون استثناء.

وقال الرئيس التونسي إن بلاده تعرضت في الآونة الأخيرة الأخيرة للكثير من الحسابات السياسية الضيقة.

وخلال جولته، اطلع سعيّد على جاهزية القوات المسلحة، مشيرا إلى استعدادها الدائم للتصدي لمحاولات التعدي على الشرعية، سواء من الداخل أو الخارج.