وحذر الدكتور أحمد هواش على حسابه في موقع فيسبوك، من أن المناعة ضد فيروس كورونا المستجد، لدى المتعافين منه، لا تتحاوز الشهرين.

وقال: "كورونا تعطي مناعة من 45 إلى 60 يوما فقط، وقد تكون مدة أقصر من ذلك، كما أنه ينتقل بالهواء والرذاذ".

وكان هواش قد أعلن في مايو الماضي إصابته بوباء "كوفيد-19"، ثم أعلن تعافيه في السادس من يونيو، بعد ظهور نتائج المسحتين وسلبيتهما.

ودعا مدير مستشفى حميات دمنهور الناس إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، أهمها ارتداء الكمامات، وعدم الإهمال في ظل تناقص أعداد المصابين.