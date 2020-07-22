وتطرق مجلس الوزراء خلال الجلسة إلى ما اتخذه مجلس الأمن الدولي بشأن ناقلة النفط (صافر)، وجدد إدانة المملكة للممارسات غير المسؤولة من الميليشيات الحوثية الإرهابية المتسببة بذلك، ومطالبتها مجلس الأمن بإعلان تدابير قوية وحاسمة والقضاء على الخطر الذي تشكله الناقلة.

واطمأن المجلس على اكتمال استعدادات وترتيبات الجهات الحكومية المعنية بأعمال الحج، لتنفيذ خططها الأمنية والوقائية والتنظيمية والخدمية.

كما بحث ما تضمنته الدورة الثالثة من أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في الرياض، من بحث فرص التعاون في المجالات كافة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة من التعاون.

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، الاثنين، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة.