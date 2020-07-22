وأوضح البيان أن القوات أحبطت الهجوم الذي تم باستخدام عربات مفخخة، ثم قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل غير المأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 تكفيريا منهم فرد يرتدى حزام ناسف.

كما تم تدمير عدد 4 عربات، بينها 3 مفخخة، فيما قتل جنديان أثناء قيامهم بأداء واجبهم الوطني.

وأكدت القوات المسلحة المصرية على استمرار جهودها في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والقضاء على جذور الإرهاب واقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر.