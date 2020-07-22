وخلال الاتصال اطمأن الشهد محمد بن زايد على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وقد أعرب الملك سلمان عن شكره لولي عهد أبوظبي على مشاعره الأخوية الصادقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، "واس".

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن، الاثنين، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة.