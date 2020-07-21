وقالت هالة زايد، إنه "لأول مرة منذ بداية فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة في مصر بشهر فبراير الماضي، تسجل محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر صفر حالات جديدة".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان المصرية أيضا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات جديدة بـ"كوفيد-19" في كلا المحافظتين.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها و4302 وفاة.