وأضاف في تصريحات صحيفة: "هم الآن يجرون انتخابات.. ما يسمى بانتخابات"، مشيرا إلى انتخابات برلمانية جرت يوم الأحد بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وقال في كلمة ألقاها في العاصمة التركية أنقرة: "إلى أن ينعم الشعب السوري بالحرية والسلام والأمان، سنبقى في هذا البلد".

وكثف الجيش التركي حضوره العسكري في سوريا منذ مطلع العام الجاري، ووصل عدد النقاط العسكرية 56 نقطة في أربع محافظات في شمال سوريا.

وتسيطر القوات التركية والفصائل التابعة المسلحة التابعة لها على عدة مناطق من محافظات حلب والرقة والحسكة شمالي سوريا.

وتبسط تركيا سيطرتها في سوريا على مساحتها 8835 كيلومتر مربع، وتضمّ أكثر من 1000 بلدة، بما في ذلك مدن مثل عفرين وتل أبيض ورأس العين والباب وأعزاز ودابق وجرابلس وجنديرس وراجو وشيخ الحديد.

واستولت تركيا على غالبية هذه المناطق بعد عمليات عسكرية ضد مناطق قوات سوريا الديمقراطية، إذ تعتبر الحكومة التركية قوات سوريا الديمقراطية منظمة إرهابية.