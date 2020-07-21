وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي في العاصمة طهران: "بحثنا رفع حجم التجارة بين طهران وبغداد إلى 20 مليار دولار".

ووصل رئيس الوزراء العراقي، إلى العاصمة الإيرانية، الثلاثاء، في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه قبل أكثر من شهرين، وعرض التلفزيون الإيراني لقطات لوصول الكاظمي إلى مطار مهر آباد في طهران.

وأبدى الرئيس الإيراني استعداد طهران لدعم بغداد في مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "لدينا إمكانيات لدعم العراق من أجل التصدي لوباء كورونا".

ومن جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي أن بغداد "لا يمكن أن تكون محطة تهديد لإيران"، قائلا: "العراق يمتلك روابط جغرافية وثقافية وتاريخية مع إيران، ويجب التنسيق فيما يخص المصالح المشتركة بين البلدين".

وأضاف الكاظمي أن "البلدين يواجهان تحديات اقتصادية والشعوب تنتظر الكثير"، مشيرا إلى أنه "يجب التركيز على العمل الجاد لحل المشكلات العالقة في المنطقة".