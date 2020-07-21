وقالت حركة مشروع تونس في بيان، إنها تندد "بشدة" بهذه العبارات، كونها تعبر أيضا عن "فكر تكفيري دموي لا علاقة له بالديمقراطية".

وأضافت: "تذكّر الحركة بالموقف الذي عبر عنه رئيسها في 11 جانفي (يناير) 2020، الذي دعا فيه إلى استقالة أو سحب الثقة من رئيس المجلس (الغنوشي)، وتدعو لتحديد جلسة سحب الثقة منه بعد العريضة التي قدمتها في الغرض عدد من الكتل البرلمانية".

كما جددت الحركة الدعوة إلى عقد مؤتمر إنقاذ وطني، قائلة: "أمام تصاعد العنف اللفظي في الحياة السياسية التونسية، وتعفّن الأزمة السياسية وتزايد التهديدات الإقليمية، تعيد حركة مشروع تونس الدعوة لعقد مؤتمر إنقاذ وطني برعاية رئيس الجمهورية، وإدارة المنظمات الوطنية المستقلة الكبرى، كما تجدد دعوتها لوحدة كافة القوى الوطنية".