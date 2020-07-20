ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قال إن "المملكة تقدّر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه".

وأضاف وزير الخارجية: "رغبة في توفير سبل النجاح لزيارة رئيس الوزراء العراقي للمملكة وبالتنسيق مع الأشقاء في العراق، تم تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى".

وكان بيان صادر عن الديوان الملكي ونقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قد ذكر ليل الأحد الاثنين، أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة.

وأوضح البيان "دخل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات من جراء وجود التهاب في المرارة".