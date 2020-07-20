وأشارت وكالة الأناضول التركية للأنباء إلى أن الحادث وقع في قرية سجو على الحدود مع إقليم كلس جنوبي تركيا، مضيفة أن 15 مصابا نقلوا إلى مستشفيات في تركيا بعضهم في حالة حرجة.

وتخضع أعزاز لسيطرة معارضين مسلحين تدعهم تركيا منذ أول توغل لأنقرة في سوريا عام 2016 في عملية استهدفت طرد تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردية من حدودها الجنوبية مع سوريا.

وتصنف أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وأجرت سوريا انتخابات برلمانية بالمناطق الخاضعة للحكومة، الأحد.

وتواجه البلاد مصاعب لتفادي انهيار الاقتصاد والتغلب على عقوبات أميركية بعدما استعاد الرئيس بشار الأسد السيطرة على معظم مناطق البلاد.